La scaletta e gli orari della prima serata | apre Olly Show di 5 ore | Ferro super ospite | Conti | Festival cristiano e democratico

Olly ha annunciato i dettagli della prima serata di Sanremo 2026, dopo aver confermato il lungo show di cinque ore con Ferro come grande ospite. La scaletta prevede l’ingresso dei cantanti in un ordine stabilito, mentre i conduttori si preparano a guidare il pubblico tra esibizioni e momenti di intrattenimento. La serata si presenta ricca di sorprese e presenze speciali, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi eventi del festival.

La scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 - stasera su Rai 1, dalle 20.40 - prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. La fine è prevista all'1.44. I conduttori sono Carlo Conti e Laura Pausini, con l'attore Can Yaman. Ospiti musicali Tiziano Ferro e Olly. Sul palco del Festival anche Gianna Pratesi, 105 anni, per omaggiare gli 80 anni della Repubblica, e l'attore Kabir Bedi. Ecco la scaletta definitiva con la lista dei cantanti in gara stasera in ordine di esibizione: 20.40 - Apertura 20.43 - La voce di Pippo Baudo presenta la serata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sanremo, l’annuncio di Carlo Conti: “Tiziano Ferro super ospite della prima serata del Festival”Carlo Conti ha annunciato che Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, in programma martedì 24 febbraio.

Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata del FestivalTiziano Ferro sarà il grande nome della prima serata del Festival di Sanremo, in programma martedì 24 febbraio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo, la scaletta della prima serata: l'ordine cantanti e gli ospiti; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Festival di Sanremo 2026, tutto sulla prima serata del 24 febbraio: scaletta e ospiti; Sanremo 2026, tutto pronto per la prima serata: in gara anche un genovese, scaletta e canzoni.

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata con gli orari di cantanti e ospitiCarlo Conti rivela l’uscita dei Big: parte Ditonellapiaga, ultimi Lda e Aka7. Caso Pucci, la Rai: «Nessuna pressione da La Russa» ... ilsole24ore.com

Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serataLeggi su Sky TG24 l'articolo Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata ... tg24.sky.it

CI SIAMO! Parte #Sanremo2026 e la prima serata promette scintille! #Olly apre lo show, 30 Big sul palco, super ospiti come Tiziano Ferro e una chiusura oltre l’1.40 Clicca e scopri la scaletta completa minuto per minuto! - facebook.com facebook

#Sanremo, la scaletta: apre #Olly, #Ferro alle 22.30, i due #Sandokan tardi #Sanremo2026 x.com