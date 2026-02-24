Sanremo la protesta dei giornalisti davanti all’Ariston | 10 anni senza contratto è ora di cambiare

La protesta dei giornalisti davanti all’Ariston nasce dalla mancanza di un contratto stabile da oltre dieci anni. La Fnsi organizza un flash mob per chiedere migliori condizioni di lavoro e un riconoscimento più forte delle professioni giornalistiche. Centinaia di addetti stampa si sono radunati con cartelli e slogan, attirando l’attenzione dei passanti e dei media. L’evento si svolge nel giorno di apertura del Festival di Sanremo, puntando i riflettori sulla questione.

La Fnsi rilancia la mobilitazione dei giornalisti italiani con un flash mob nella giornata di apertura del Festival di Sanremo, davanti al Teatro Ariston. “Giornalisti, 10 anni senza contratto è ora di cambiare”, si legge negli striscioni che i giornalisti hanno esposto di fronte al teatro Ariston per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo di categoria. “Siamo da 10 anni senza contratto – ha dichiarato la segretaria generale Alessandra Costante – è fermo al 2014 e i minimi contrattuali al 2012. Noi stiamo facendo questa protesta, economica, per il rilancio della professione dell’informazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

