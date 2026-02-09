Schegge di Sanremo 5 Trame paranoie e figuracce dei giornalisti nella sala stampa dell’Ariston

Questa sera nella sala stampa dell’Ariston si sono vissuti momenti di tensione e imbarazzo. I giornalisti, tra commenti veloci e qualche figuraccia, hanno cercato di mantenere la concentrazione tra le schegge di Sanremo, tra trame complicate e paranoie personali. La confusione ha regnato sovrana, con qualche imprevisto che ha interrotto le dirette e creato scompiglio tra i presenti.

Sanremo, un microcosmo di ambizioni, tensioni e piccoli imprevisti, continua a svelare il suo lato più nascosto. La sala stampa del festival, da sempre teatro di dinamiche complesse, è un luogo dove si intrecciano storie di giornalisti, artisti e addetti ai lavori, tra momenti di esibizionismo, rivalità e, talvolta, vere e proprie figuracce. Il racconto di un ambiente che, nel corso dei decenni, ha visto mutare radicalmente il suo spirito. La sala stampa del Festival di Sanremo, da sempre un osservatorio privilegiato sul mondo della musica e dello spettacolo, ha subito una profonda trasformazione negli ultimi vent'anni.

La prima classifica della Sala Stampa di Sanremo 2026 sorprende già.

Pupo salirà sul palco dell'Ariston nella serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

