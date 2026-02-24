Sanremo la prima serata | scaletta e orari| Conti e la voce di Baudo all' Ariston poi arrivano Olly e Pausini Via alla gara 

Sanremo ha aperto la prima serata con una scaletta ricca di emozioni e sorprese, a causa dell’attesa per le esibizioni dei cantanti e degli ospiti speciali. I conduttori hanno presentato ogni artista in modo diretto, mentre il pubblico ha potuto seguire gli orari delle performance e ascoltare le voci di Baudo e Conti. La serata si è conclusa con l’arrivo di Olly e Pausini, confermando il clima di entusiasmo al teatro Ariston.

La scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 - stasera su Rai 1 - prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. La fine è prevista all'1.44. I conduttori sono Carlo Conti e Laura Pausini, con l'attore Can Yaman. Ospiti musicali Tiziano Ferro e Olly. Sul palco del Festival anche Gianna Pratesi, 105 anni, per omaggiare gli 80 anni della Repubblica, e l'attore Kabir Bedi. Ecco la scaletta definitiva con la lista dei cantanti in gara stasera in ordine di esibizione: 20.40 - Apertura 20.43 - La voce di Pippo Baudo presenta la serata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

