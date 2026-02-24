sanremo la diretta della prima serata conti al via con olly e laura pausini

Carlo Conti apre la prima serata del Festival di Sanremo 2026 presentando Olly e Laura Pausini. La scelta di iniziare con 'Balorda Nostalgia' di Olly, vincitore dell'ultima edizione, dimostra l'intento di riprendere il filo del passato. La serata si apre con un’atmosfera vivace, mentre i cantanti salgono sul palco uno dopo l’altro. Le luci si accendono e la musica riempie l’Ariston, pronti a far partire la competizione.

La prima canzone del Festival di Sanremo 2026 si apre con 'Balorda Nostalgia' di Olly vincitore della scorsa edizione introdotto da Carlo Conti: "Bello ricominciare da dove eravamo rimasti". Camicia rossa sbottonata, il cantante ligure ha scaldato subito l'Ariston che dall'inizio alla fine del brano ha cantato a squarciagola il tormentone dell'edizione 2025. "Wow, grazie a questo bellissimo teatro, a questo bellissimo pubblico e a questa fantastica orchestra. A giugno il Ferraris aprirà con un mio concerto e sarà una figata, ma ci tenevo a dirvi grazie, grazie a te. Era il mio sogno da tanti anni, da quando ero piccino, mi ha aiutato a realizzare un sogno, magari un giorno ci rivedremo", ha detto Olly. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Inizia oggi Sanremo 2026, la conferenza della prima serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini e Can YamanCarlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman annunciano l'apertura di Sanremo 2026 con una conferenza in diretta alle 12.

Pagelle look Sanremo, la prima serata: Conti, Laura Pausini, Can Yaman e tutti i 30 cantanti. Come sono vestitiLa prima serata del Festival di Sanremo ha attirato l’attenzione sui look dei 30 cantanti in gara, tra cui Conti, Laura Pausini e Can Yaman.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo, la diretta della conferenza stampa; Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello; Settimana speciale per La Volta Buona, in diretta da Sanremo; Cosa è successo nel punto stampa del Festival di lunedì 23 febbraio.

Sanremo 2026, in diretta la prima serata dalle 20:40: scaletta dei cantanti in ordine di uscita e ospiti, atteso Tiziano FerroLa prima serata di Sanremo 2026 in diretta: tutto pronto per l’inizio del Festival: alle 20.40 su Rai 1 e RaiPlay Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman. Apre Ditonellapiaga: atteso il superospite ... fanpage.it

Sanremo 2026, la diretta della prima serata: a che ora inizia, la scaletta e l'ordine di uscita dei cantanti e degli ospitiÈ il giorno del Festival di Sanremo 2026. Questa sera in onda su Rai 1 la prima serata del Festival condotto da Carlo Conti. Il Mattino.it seguirà in diretta tutte le serate e ... ilmattino.it

Sta succedendo di tutto a poche ore dal via della prima serata del Festival di Sanremo 2026 — e al centro del ciclone mediatico c’è Can Yaman: non solo sarà co-conduttore con Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell’Ariston, ma il suo arrivo è circondato d - facebook.com facebook

Laura Pausini agli hater: «Alcuni sono maleducati» x.com