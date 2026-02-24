Sanremo la 105enne Gianna Pratesi sul palco per un omaggio alla Repubblica

Gianna Pratesi, 105enne di Chiavari, ha salito il palco di Sanremo per ricevere un omaggio alla Repubblica. La sua presenza deriva dal fatto che fu tra le prime donne a votare nel 1946, un momento storico che ha segnato la sua vita. Con passo sicuro, ha ricordato quei giorni e il ruolo delle donne nel cambiamento Italia. La sua testimonianza ha catturato l’attenzione del pubblico e degli ospiti presenti. La serata ha così preso un tono più ricco di emozioni autentiche.

(Adnkronos) – Sul palco dell'Ariston sale l'ospite d'onore della prima serata del festival Gianna Pratesi, la signora 105enne di Chiavari che fu tra le prime donne ad andare al voto il 2 giugno 1946. Accompagnata dai due figli, Alessandro e Marco, la vivace ultracentenaria è stata presentata dal conduttore con un omaggio alla Repubblica. "Se Sanremo ha 76 anni, la nostra Repubblica ne ha 80 – ha detto Conti – Fate un applauso agli uomini e alle donne che hanno perso la vita, i nostri nonni, bisnonni, i nostri genitori, che hanno perso la vita per noi, per la nostra libertà, per darci questa Repubblica che ci permette di essere liberi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo, la prima serata: scaletta e orari | Sul palco la 105enne Gianna Pratesi , gag Pausini-Yaman, tributo a Baudo e VessicchioGianna Pratesi, 105 anni, ha fatto il suo debutto sul palco di Sanremo, attirando l’attenzione degli spettatori.

Sanremo 2026, Gianna Capaldi Pratesi (106 anni) sul palco: votò il 2 giugno 1946. L’omaggio agli 80 anni della RepubblicaGianna Capaldi Pratesi, 106 anni, ha deciso di salire sul palco di Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni della Repubblica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi è Gianna Pratesi, la donna di 105 anni ospite stasera al Festival per raccontare il suo primo voto per la Repubblica; Carte da collezione rubate a Lucca Comics: due denunciati; Firenze, 26enne trovato morto in casa: indagini in corso; Da Chiavari a Sanremo, Gianna Capaldi Pratesi ospite al 76° Festival della Canzone Italiana.

Gianna Pratesi, chi è la 105enne ospite speciale si Sanremo (votò al referendum del 1946)S anremo 2026 rende omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana con la presenza di Gianna Pratesi, 105 anni il prossimo Il 16 marzo. Originaria di Chiavari, classe 1920, aveva 26 anni quando nacque ... iodonna.it

Gianna Pratesi porta il Referendum a Sanremo 2026, chi è la 105enne gelataia di Chiavari migrata in ScoziaGianna Pratesi, ospite a Sanremo 2026, fu una delle donne che nel 1946 andò a votare al referendum che fece nascere la Repubblica ... virgilio.it

Clamoroso refuso della Rai durante il momento dedicato a Gianna Pratesi - facebook.com facebook

Conti: "signora Gianna (Pratesi) io l'ho invitata qua per dare un esempio ai giovani perché quello che hanno fatto i nostri nonni 80 anni, qualcuno ha anche perso la vita, per regalarci la libertà è straordinario". "Quello" si chiama Resistenza #Sanremo x.com