sanremo katia ricciarelli offesa da carlo conti per il mancato invito

Carlo Conti ha invitato i familiari di Pippo Baudo per la prima serata del festival di Sanremo ma non ha esteso l'invito a Katia Ricciarelli Questa sera inizia il festival di Sanremo e Carlo Conti ha deciso che l’intera edizione sarà dedicata a Pippo Baudo. Nel fare ciò, l’apertura sarà particolare con un riferimento a colui che nella storia ha rivoluzionato Sanremo. Per questo omaggio il direttore artistico ha invitato la famiglia di Pippo Baudo: i figli Tiziano e Alessandro e Dina Minna, la storica assistente. Tra questi c’è un’assenza importante, di colei che in questi mesi è andata spesso in tv a parlare del suo ex marito: Katia Ricciarelli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

