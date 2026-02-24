Sanremo Katia Ricciarelli offesa da Carlo Conti per il mancato invito
Carlo Conti ha escluso Katia Ricciarelli dall'invito alla prima serata di Sanremo, causando una certa delusione. La cantante aveva sperato di partecipare come ospite, ma non è stata inclusa nella lista degli invitati, mentre i familiari di Pippo Baudo sono stati chiamati. La decisione ha suscitato reazioni di sorpresa tra il pubblico e gli addetti ai lavori, lasciando aperta la discussione sulle scelte del conduttore. La prossima serata del festival si avvicina, e l’attenzione resta alta.
Carlo Conti ha invitato i familiari di Pippo Baudo per la prima serata del festival di Sanremo ma non ha esteso l'invito a Katia Ricciarelli Questa sera inizia il festival di Sanremo e Carlo Conti ha deciso che l'intera edizione sarà dedicata a Pippo Baudo. Nel fare ciò, l'apertura sarà particolare con un riferimento a colui che nella storia ha rivoluzionato Sanremo. Per questo omaggio il direttore artistico ha invitato la famiglia di Pippo Baudo: i figli Tiziano e Alessandro e Dina Minna, la storica assistente. Tra questi c'è un'assenza importante, di colei che in questi mesi è andata spesso in tv a parlare del suo ex marito: Katia Ricciarelli.
Sanremo, Katia Ricciarelli: “Mi sarei aspettata invito per ricordare Pippo Baudo”Katia Ricciarelli esprime delusione perché non ha ricevuto l'invito a partecipare a Sanremo, evento dedicato a Pippo Baudo.
Katia Ricciarelli su Sanremo: “È un Festival per Baudo, mi aspettavo un invito. Hanno chiamato la segretaria”Katia Ricciarelli non riceve un invito al Festival di Sanremo 2026, nonostante la manifestazione sia dedicata a Pippo Baudo, che ha diretto l’evento per anni.