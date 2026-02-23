Sanremo Katia Ricciarelli | Mi sarei aspettata invito per ricordare Pippo Baudo

Katia Ricciarelli esprime delusione perché non ha ricevuto l'invito a partecipare a Sanremo, evento dedicato a Pippo Baudo. La cantante, che ha lavorato con il conduttore per 18 anni, sottolinea come avrebbe apprezzato un segno di riconoscimento ufficiale. Ricciarelli ricorda con affetto il legame con Baudo e si aspettava di essere presente, considerando il rapporto speciale che li unisce da tempo. La sua riflessione lascia spazio alle sue aspettative non soddisfatte.

(Adnkronos) – In un Festival di Sanremo interamente dedicato a Pippo Baudo "un invito all'Ariston ci stava, per chi come me ha passato 18 anni della sua vita insieme a lui. E sarei stata felice di ricordarlo". Così Katia Ricciarelli, sentita dall'Adnkronos, commenta le indiscrezioni secondo le quali, nella serata inaugurale del festival, che si aprirà con un omaggio a Pippo Baudo, in platea ci saranno i figli del grande conduttore Tv, Tiziana e Alessandro, e – sempre a quanto apprende l'Adnkronos – anche l'assistente di Baudo, Dina Minna, che però non siederà in platea. "Un invito ci stava – prosegue Ricciarelli – non tanto come ex moglie, ma comunque come un'artista che è stata al suo fianco per tanti anni e poteva ricordarlo davvero". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Chi è Josè Carreras, l’ex di Katia Ricciarelli (prima di Pippo Baudo): “L’ho amato molto, ma non voleva sposarmi, dopo 5 mesi mi ha sposata Pippo”Josè Carreras è stato uno dei primi grandi amori di Katia Ricciarelli, prima di sposare Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli compie 80 anni, primo compleanno senza Pippo Baudo: “Nessuno come lui, mi manca”Il 18 gennaio 2026, Katia Ricciarelli festeggia gli ottant’anni, un traguardo che segna una lunga carriera nel mondo dell’opera, della recitazione e della televisione.

Katia Ricciarelli sale sul carro delle polemiche che precedono il Festival di Sanremo. La cantante lirica si sarebbe aspettata un invito da parte di Carlo Conti che, quest'anno,

