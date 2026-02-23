Katia Ricciarelli su Sanremo | È un Festival per Baudo mi aspettavo un invito Hanno chiamato la segretaria

Katia Ricciarelli non riceve un invito al Festival di Sanremo 2026, nonostante la manifestazione sia dedicata a Pippo Baudo, che ha diretto l’evento per anni. La cantante afferma di aver saputo dell’assenza attraverso la segretaria, sorprendendosi di non essere stata coinvolta. Ricciarelli sottolinea di aver sperato in una chiamata, considerando il suo legame con il festival. La sua reazione mette in luce le dinamiche tra artisti e organizzatori.

Katia Ricciarelli non è stata invitata al Festival di Sanremo 2026, che sarà in parte dedicato a Pippo Baudo, scomparso ad agosto. "Mi sarei aspettata un invito. Hanno invitato la segretaria, avrebbero dovuto metterla vicino alla famiglia", ha commentato la tenore ed ex moglie del conduttore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo, Katia Ricciarelli: “Mi sarei aspettata invito per ricordare Pippo Baudo”Katia Ricciarelli esprime delusione perché non ha ricevuto l'invito a partecipare a Sanremo, evento dedicato a Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: “Per me c’è ancora, resterà mio marito per sempre”Katia Ricciarelli ha ricordato Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto scorso, sottolineando il ruolo importante che ha avuto nella sua vita.

Katia Ricciarelli e Aniello Sepe a Sant’Anastasia “La scuola apre le porte al canto lirico”. E’ questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’ Istituto comprensivo “F. Assisi – N.D’Amore” in programma per mercoledì 25 febbraio alle ore 17.00. https://www.laprovincia - facebook.com facebook