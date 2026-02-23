Sanremo van della troupe de La Volta Buona tamponato | band ribaltata e grande paura

Da notizieaudaci.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosanna Cacio e la sua troupe sono rimasti coinvolti in un incidente sulla A10, causato dal tamponamento di un altro veicolo. Il veicolo su cui viaggiavano ha urtato un’auto con a bordo i membri della band toscana Animeniacs, provocando il ribaltamento del van e grande spavento tra i passeggeri. La scena si è svolta in una galleria autostradale, creando confusione tra i presenti e ritardi nel traffico. La situazione ha richiesto interventi di emergenza.

sanremo van della troupe de la volta buona tamponato band ribaltata e grande paura
© Notizieaudaci.it - Sanremo, van della troupe de La Volta Buona tamponato: band ribaltata e grande paura

Il racconto di Rosanna Cacio. Domenica 22 febbraio, lungo la A10, all’interno di una galleria autostradale, il van su cui viaggiavano l’ inviata Rosanna Cacio, due autori e un filmmaker ha tamponato un’altra auto che trasportava i componenti della band toscana Animeniacs. L’urto ha provocato il ribaltamento del veicolo dei musicisti. Immediati i soccorsi: la troupe di Rai 1 è rimasta illesa, mentre dei quattro musicisti a bordo, una ragazza è riuscita a uscire autonomamente, e gli altri tre sono stati liberati dai vigili del fuoco. Nessuno ha riportato ferite gravi. Come è avvenuto l’incidente?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Violento scontro tra il van de La Volta Buona diretto a Sanremo e un’altra auto, la paura della giornalista Rosanna Cacio: “Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato fossero tutti morti”Un incidente tra il van de La Volta Buona e un’altra auto ha causato grande paura tra i presenti.

Troupe di La Volta Buona vittima di incidente sulla strada per Sanremo: lo scontro con una band, musicisti feritiUna macchina della troupe di La Volta Buona si è schiantata contro un’altra vettura, che si è ribaltata, causando feriti tra i musicisti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: James Van Der Beek e la moglie si sono (ri)sposati poche ore prima della morte dell'attore. Nozze intime e semplici; Mimmo Liguoro, morto il giornalista volto storico di Tg2 e Tg3: aveva 84 anni.

sanremo van della troupeSanremo, grave incidente per la troupe Rai de La Volta Buona. Coinvolta l'inviata Rosanna Cacio: «Pensavo fossero tutti morti»La routine di un normale trasferimento verso Sanremo, per la settimana più intensa dell’anno della Rai, si è trasformata in un pomeriggio di paura in auto. La troupe ... leggo.it

Pensavo fossero tutti morti. Sanremo, grave incidente per la troupe RaiIncidente Sanremo Rai, paura per troupe e band in galleria: feriti, soccorsi tempestivi e tanta tensione durante il viaggio verso il Festival. notizie.it