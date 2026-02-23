Sanremo van della troupe de La Volta Buona tamponato | band ribaltata e grande paura

Rosanna Cacio e la sua troupe sono rimasti coinvolti in un incidente sulla A10, causato dal tamponamento di un altro veicolo. Il veicolo su cui viaggiavano ha urtato un’auto con a bordo i membri della band toscana Animeniacs, provocando il ribaltamento del van e grande spavento tra i passeggeri. La scena si è svolta in una galleria autostradale, creando confusione tra i presenti e ritardi nel traffico. La situazione ha richiesto interventi di emergenza.

Il racconto di Rosanna Cacio. Domenica 22 febbraio, lungo la A10, all’interno di una galleria autostradale, il van su cui viaggiavano l’ inviata Rosanna Cacio, due autori e un filmmaker ha tamponato un’altra auto che trasportava i componenti della band toscana Animeniacs. L’urto ha provocato il ribaltamento del veicolo dei musicisti. Immediati i soccorsi: la troupe di Rai 1 è rimasta illesa, mentre dei quattro musicisti a bordo, una ragazza è riuscita a uscire autonomamente, e gli altri tre sono stati liberati dai vigili del fuoco. Nessuno ha riportato ferite gravi. Come è avvenuto l’incidente?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Violento scontro tra il van de La Volta Buona diretto a Sanremo e un’altra auto, la paura della giornalista Rosanna Cacio: “Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato fossero tutti morti”Un incidente tra il van de La Volta Buona e un’altra auto ha causato grande paura tra i presenti.

Troupe di La Volta Buona vittima di incidente sulla strada per Sanremo: lo scontro con una band, musicisti feritiUna macchina della troupe di La Volta Buona si è schiantata contro un’altra vettura, che si è ribaltata, causando feriti tra i musicisti.

