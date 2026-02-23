Sanremo grave incidente per la troupe Rai de ‘La volta buona’ | Pensavo fossero tutti morti

Una troupe Rai coinvolta in un grave incidente a Sanremo dopo un malore improvviso ha causato una situazione di emergenza. Durante il tragitto verso il Festival, alcuni membri sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, mentre altri sono rimasti sotto shock. I testimoni riferiscono di aver pensato che tutti fossero morti. La squadra lavorava da settimane per preparare la copertura dell’evento, che inizia domani. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

(Adnkronos) – Momenti di grande paura per una troupe Rai diretta a Sanremo in occasione del Festival, che prenderà il via domani 24 febbraio. Rosanna Cacio, inviata de 'La volta buona' ha raccontato a 'Il Tirreno' l'incidente avvenuto ieri, domenica 22 febbraio, durante il trasferimento di routine da Genova verso la città dei fiori. Il viaggio del van Rai, con a bordo quattro persone – tra cui l'inviata, un film maker e due autori – si è trasformato in una tragedia sfiorata all'interno di una galleria autostradale: il mezzo ha infatti tamponato un'altra auto che, dopo l'impatto, si è ribaltata.