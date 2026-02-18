Fedez e Giulia Honegger sono finiti al centro delle attenzioni sui social a causa di voci sulla presunta gravidanza della cantante. Le indiscrezioni sono nate dopo alcune foto pubblicate online che mostrano Giulia con un pancino sospetto, alimentando i sospetti tra i fan. Il rapper ha deciso di intervenire sui social per smentire le voci, mentre Giulia ha condiviso un messaggio diretto sui propri canali, chiedendo rispetto alla sua privacy. La coppia si trova ora sotto i riflettori, anche dopo le tensioni vissute durante il Festival di Sanremo.

Dopo un Festival di Sanremo turbolento, probabilmente Fedez sperava di affrontare l’edizione 2026 lontano dai riflettori dei gossip. Tuttavia, come spesso accade per il cantante, le cronache rosa lo hanno subito riportato al centro dell’attenzione. Negli ultimi mesi, Fedez ha cambiato radicalmente il suo approccio ai social, riducendo al minimo i contenuti sulla vita privata e concentrandosi quasi esclusivamente sui suoi progetti musicali e sul suo podcast pulp. Nonostante questo, l’avvicinarsi del Festival ha inevitabilmente attirato nuovamente gli esperti di gossip, che hanno iniziato a commentare ogni sua mossa. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Fedez e Giulia Honegger, la reazione social ai rumors sulla presunta gravidanza

