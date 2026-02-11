Fedez di nuovo papà? Le prove sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger

Fedez torna a essere papà? Le voci sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger si fanno più insistenti dopo alcuni indizi notati da chi ha seguito le sue ultime uscite. Una passeggiata a Brera e una visita al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia hanno attirato l’attenzione, lasciando intuire che qualcosa potrebbe essere cambiato nella vita della coppia. Gli osservatori più attenti ora tengono gli occhi puntati su eventuali segnali che confermino la notizia.

Una passeggiata a Brera, una visita al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e alcuni dettagli che non sono sfuggiti agli osservatori più attenti. Le ultime immagini di Fedez insieme a Giulia Honegger hanno riacceso il gossip su una possibile gravidanza. Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale, ma gli indizi fotografici stanno alimentando le voci. L’uscita in famiglia a Milano. A documentare la giornata è il settimanale Chi, che ha pubblicato le foto della coppia nel centro di Milano, in compagnia dei figli del rapper. Un’uscita dal tono familiare e lontana dai riflettori degli eventi mondani. 🔗 Leggi su Tvzap.it

