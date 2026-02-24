Sanremo | Conti | Devo battere me stesso

Conti afferma di dover migliorare se stesso per affrontare il Festival di Sanremo. La causa deriva dalla sfida di superare le proprie emozioni e aspettative. Questa sera, alle 19, sui social sarà disponibile la scaletta completa, con Tiziano Ferro come superospite che presenta un medley e una canzone inedita. A seguire, Olly, vincitore dello scorso anno, si prepara a salire sul palco. La serata promette di essere intensa e ricca di sorprese.

14.42 Scaletta del Festival dalle 19 stasera sui social, superospite Tiziano Ferro con un medley e un nuovo brano,poi Olly che ha vinto l'anno scorso. Ad annunciarlo il vice dell'Intrattenimento Prime Time Rai Fasulo. Poi riprende la parola Conti e ringrazia per il biennio sanremese, "Un po'il caso, la fortuna, la bravura", è stato record di ascolti.Non mi abbatterò con numeri diversi,"devo battere me stesso" Disimpegno al Festival?"Non credo debba essere 2 ore di proclami,forse più forte con piccola riflessione ogni tanto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Sanremo,Conti: io e Yaman stesso fisicoConti ha affermato che lui e Yaman condividono lo stesso fisico, creando un collegamento diretto tra i due.

Sanremo 76, Carlo Conti a Roma: lo spot finale #lapresse#festival

