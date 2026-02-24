SanremoConti | io e Yaman stesso fisico

Conti ha affermato che lui e Yaman condividono lo stesso fisico, creando un collegamento diretto tra i due. La dichiarazione arriva poco prima dell’apertura del 76° Festival di Sanremo, durante la conferenza stampa ufficiale. Il sindaco ha rivolto gli auguri ai partecipanti, mentre si ricorda la figura di Costanzo, scomparso tre anni fa. La manifestazione si prepara a coinvolgere il pubblico con numerosi artisti e spettacoli.

12.53 A poche ore dall'inizio del 76°Festival la conferenza stampa comincia cogli auguri del sindaco di Sanremo e col ricordo di Costanzo, scomparso 3 anni fa. Entra il co-conduttore della prima serata Can Yaman:"Su abbronzatura mi batte,su fisico mica tanto",scherza Conti. "Mi sono preparato al Festival non pensandoci, sono felice, non so che farò, spero non pasticci". Il Festival "mi fa fa paura,faccio finta di no".Arresto in Turchia?Test droga,negativi.Nessun caso Stasera sul palco il confronto tra i due Sandokan, Yaman e Kabir Bedi. Il direttore artistico si commuove ricordando Pippo Baudo: 'Doveroso dedicargli il Festival'. Laura Pausini: 'Io mi sento amata in questo Paese'. Conti: «La rinuncia di Pucci una sua scelta. Io meloniano? Sono un uomo libero». E si commuove per Baudo. Pausini: «Haters? Qui mi sento amata». Domani, martedì 24 febbraio, parte ufficialmente il Festival di Sanremo, edizione numero 76.