Autovelox non segnalato | devo pagare lo stesso?

Un autovelox non segnalato ha provocato una multa per eccesso di velocità. La causa principale è la mancanza di segnaletica che avvisa gli automobilisti dell’apparecchio. La questione riguarda chi deve pagare la sanzione, anche se l’autovelox non era visibile. Molti guidatori si chiedono se possano contestare la multa. La discussione si concentra sulla validità della sanzione in assenza di segnali chiari e visibili.

“Avvocato, ho preso una multa per eccesso di velocità. L’ autovelox non era segnalato. Devo pagarla?”. La risposta dipende dalla regolarità dell’accertamento. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 105052024, ha chiarito che un autovelox non omologato non può fondare una sanzione legittima. E il dato è tutt’altro che marginale, secondo le ricognizioni ufficiali, su circa 11 mila dispositivi installati in Italia solo poco più di 3.800 risultano registrati nella piattaforma ministeriale, dato che non coincide in automatico con l’omologazione. Inoltre, se l’autovelox non segnalato o non visibile ha rilevato la velocità, la multa può essere annullata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

