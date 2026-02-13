Sanremo Mara Sattei | Porto all’Ariston una dedica d’amore molto speciale e se vinco vado alle Hawaii L’intervista

Mara Sattei si prepara a salire sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2026, portando una dedica d’amore molto speciale. La cantante ha annunciato che, se otterrà la vittoria, volerà direttamente alle Hawaii. Nel frattempo, il suo nuovo album, intitolato *Che me ne faccio del tempo*, uscirà il 27 febbraio, proprio nel pieno della settimana della manifestazione.

Come tutti gli altri colleghi che saranno in gara al Festival di Sanremo 2026, anche Mara Sattei accompagna questa avventura con il lancio di un nuovo disco in uscita il 27 febbraio, quindi proprio durante la settimana della kermesse, dal titolo Che me ne faccio del tempo. Un album piacevole che devia dal percorso a metà strada tra cantautorato puro e urban al quale l’artista, certamente tra le più brillanti del nuovo panorama cantautorale italiano al femminile, ci aveva abituati. Prima però c’è da affrontare una gara con un brano, Le cose che non sai di me, che sorprenderà molti, una ballad intensa, una speciale dedica d’amore al suo compagno.🔗 Leggi su Open.online

