Sanremo Samurai Jay | Al Festival rappresento la musica fatta con leggerezza E se vinco porto i miei in crociera L’intervista

Samurai Jay, nome d'arte di Gennaro Amatore, ha dichiarato che partecipa a Sanremo per portare musica leggera e spensierata, dopo aver ricevuto l'invito da Carlo Conti. La sua presenza ha sorpreso molti, soprattutto perché è un rapper napoletano poco noto al grande pubblico. Il cantante ha anche scherzato dicendo che, in caso di vittoria, porterà i suoi amici in crociera. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati di musica.

Samurai Jay, vero nome Gennaro Amatore, rapper napoletano classe 1998, è uno dei nomi a sorpresa tirati fuori dal cilindro della discografia italiana da Carlo Conti per la 76ª edizione del Festival di Sanremo. Un'anima latina, potremmo definirla la quota reggaeton dell'edizione di quest'anno. La canzone che canterà si intitola Ossessione, un brano molto colorato che certamente ravviverà le serate sanremesi, infestate da ballad. Un mood che sarà confermato il venerdì, il giorno della serata delle cover, quando ospiterà sul palco dell'Ariston Roy Paci e Belen Rodriguez per Baila Morena di Zucchero.