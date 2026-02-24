Sanremo arriva a Roma | nello store Plenitude giochi premi e vantaggi esclusivi per il Festival

Sanremo porta a Roma l'evento più atteso del festival, attirando appassionati con giochi, premi e vantaggi esclusivi. La scelta di aprire uno store dedicato a Via Jenner deriva dalla volontà di coinvolgere i fan e offrire un’esperienza immersiva nel mondo della musica. Durante la settimana, il negozio si anima con iniziative che permettono di vivere il Festival in modo più diretto e partecipato. La presenza di artisti e sorprese rende l’evento ancora più interessante.

Dal 24 al 28 febbraio, lo spazio accoglie il pubblico con un’iniziativa speciale che unisce intrattenimento, premi e omaggi esclusivi: il concorso “Play That Sound – Vivi e vinci l’energia della musica”. Partecipare è semplice: basta recarsi nello store di riferimento Plenitude di Via Jenner tra il 24 e il 28 febbraio, registrarsi e mettersi alla prova con un gioco virtuale a tema musicale. E’ possibile vincere una delle card Viva Ticket da 200 euro in palio, utilizzabili per l’acquisto di biglietti per concerti ed eventi live su Vivaticket.com1. La visita allo store esperienziale romano non si ferma al gioco. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Plenitude porta Sanremo in store: musica, giochi, premi e soluzioni energetiche per una settimana da vivere fuori dal Teatro AristonPlenitude organizza un evento a Sanremo per celebrare la musica e l’energia, portando in store musica, giochi e premi per una settimana intera.

Sanremo 2026: i premi del Festival svelati a Crotone dallo showroom di Michele AffidatoIl Festival di Sanremo 2026 ha fatto tappa a Crotone, dove Michele Affidato ha mostrato i premi destinati ai vincitori.

