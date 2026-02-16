Il Festival di Sanremo 2026 ha fatto tappa a Crotone, dove Michele Affidato ha mostrato i premi destinati ai vincitori. Questa mattina, il maestro orafo ha aperto il suo showroom in piazza Pitagora per svelare le opere che saranno consegnate ai protagonisti della manifestazione. Tra le creazioni, si notano dettagli raffinati e materiali preziosi che già catturano l’attenzione degli appassionati.

Le opere che verranno consegnate ai vincitori del prossimo Festival di Sanremo sono state presentate questa mattina, 16 febbraio 2026, nello showroom del maestro orafo Michele Affidato in piazza Pitagora a Crotone. L’evento, ormai tradizione consolidata in occasione del festival, ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, provinciali e nazionali, insieme a giornalisti provenienti da Crotone, dalla regione e da altre province italiane. Ogni anno, la presentazione dei premi rappresenta un momento di grande attenzione mediatica e culturale, sottolineando il legame tra l’arte orafa calabrese e la kermesse musicale più famosa d’Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sanremo 2026: i premi del Festival svelati a Crotone dallo showroom di Michele Affidato

A Crotone, il premio Pitagora 2026, promosso dal Consorzio Jobel e in collaborazione con l’Università della Calabria e l’Unione Matematica Italiana, sarà consegnato al professor Gianluigi Greco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.