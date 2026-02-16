Sanremo 2026 | i premi del Festival svelati a Crotone dallo showroom di Michele Affidato
Il Festival di Sanremo 2026 ha fatto tappa a Crotone, dove Michele Affidato ha mostrato i premi destinati ai vincitori. Questa mattina, il maestro orafo ha aperto il suo showroom in piazza Pitagora per svelare le opere che saranno consegnate ai protagonisti della manifestazione. Tra le creazioni, si notano dettagli raffinati e materiali preziosi che già catturano l’attenzione degli appassionati.
Le opere che verranno consegnate ai vincitori del prossimo Festival di Sanremo sono state presentate questa mattina, 16 febbraio 2026, nello showroom del maestro orafo Michele Affidato in piazza Pitagora a Crotone. L’evento, ormai tradizione consolidata in occasione del festival, ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, provinciali e nazionali, insieme a giornalisti provenienti da Crotone, dalla regione e da altre province italiane. Ogni anno, la presentazione dei premi rappresenta un momento di grande attenzione mediatica e culturale, sottolineando il legame tra l’arte orafa calabrese e la kermesse musicale più famosa d’Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Crotone, il premio Pitagora realizzato da Michele e Antonio Affidato al prof. Gianluigi Greco
A Crotone, il premio Pitagora 2026, promosso dal Consorzio Jobel e in collaborazione con l’Università della Calabria e l’Unione Matematica Italiana, sarà consegnato al professor Gianluigi Greco.
Michele Bravi in gara al Festival di Sanremo 2026Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fantasanremo: superato il milione di squadre. Testa a testa tra Dargen D’Amico e Lamborghini; Sanremo 2026, a Crotone la presentazione dei premi realizzati dal maestro orafo Affidato; Fantasanremo 2026: come giocare, regole e artisti da scegliere; Fulminacci a Sanremo 2026: Il mio obiettivo è divertirmi. Il premio della critica? Lo daranno a qualcuno con i testi seri. Non trovo mai parcheggio, non ho mai vinto a tombola, le piccole sfortune le ho tutte.
Sanremo: la maison Affidato firma ancora i Premi Top del FestivalIn vista della 76^ edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, sono stati presentati ufficialmente alla stampa, all’interno dello showroom della maison Affidato, i premi speciali realizza ... cn24tv.it
Sanremo: Michele e Antonio Affidato presentano i Premi realizzati per il FestivalTra i più prestigiosi: Sala Stampa Lucio Dalla, Critica Mia Martini, Enzo Jannacci e Numeri Uno In vista della 76^ edizione del Festival della Canzone Italiana, sono stati presentati ufficialmente all ... catanzaroinforma.it
Tele Montestella ODV. . S. Giovanni in Fiore - Michele Affidato e i giovani. - facebook.com facebook