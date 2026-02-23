Sanremo arriva Casa Vessicchio | ecco di cosa si tratta

In occasione della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana, dal 23 al 28 febbraio, apre a Sanremo 'Casa Vessicchio', un nuovo hub dedicato alla creatività, alla formazione e all'incontro tra le arti. Il progetto, ideato e voluto dal Maestro Peppe Vessicchio, prende vita sul Lungomare Vittorio Emanuele II. Durante la settimana del Festival, lo spazio ospiterà format ed eventi, configurandosi come un punto di riferimento per artisti, professionisti e appassionati, con un focus sulla valorizzazione dei talenti emergenti. La missione, infatti, è offrire opportunità ai giovani artisti, proseguendo l'impegno che Peppe Vessicchio ha da tempo fatto proprio, anche attraverso il suo ruolo nella Peparini Academy. 🔗 Leggi su Napolitoday.it CASA VESSICCHIO a Sanremo: nasce lo spazio tra arti, formazione e convivialità ideato con Peppe VessicchioLa nascita di CASA VESSICCHIO a Sanremo deriva dalla passione di Peppe Vessicchio per unire musica, arte e convivialità. In mezzo alla catastrofe, arriva una buona notizia per Alfonso Signorini: ecco di cosa si trattaIn un contesto caratterizzato da incertezze e sfide, Alfonso Signorini riceve una notizia importante che segna un punto di svolta nella sua situazione. Sanremo è e sarà sempre per noi così#beppevessicchio #sanremo #dirige #orchestra #festival Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sanremo, Arezzo al lido nel nome di Vessicchio; Sanremo, nasce ai Bagni Paradiso Casa Vessicchio; Nasce a Sanremo Casa Vessicchio: Era un’idea di papà; SANREMO 2026 CELEBRA IL MAESTRO BEPPE VESSICCHIO. Casa Vessicchio, il programma degli appuntamenti di martedì 24I motori iniziano a scaldarsi per i primi appuntamenti previsti martedì 24 febbraio, giorno di inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo: la giornata si apre alle 10.30 con una colazione ... radiowebitalia.it Nasce a Sanremo Casa Vessicchio: «Era un’idea di papà»Per anni il suo nome, il suo barbone ed il suo cravattino da gentiluomo d’altri tempi sono stati sinonimo di Sanremo: «Signore e signori, dirige l’orchestra ... ilmattino.it Casa Vessicchio nascerà sul mare. Era difficile immaginare un luogo più coerente per raccontare l’anima del maestro. Ai Bagni Paradiso. Dove Vessicchio sarà ovunque senza essere presente, e dalla nuvoletta dove forse è volato lo scorso autunno guarderà - facebook.com facebook