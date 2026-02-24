Sanremo Alessandro Gassmann fa partire il tifo social per il figlio Leo | la foto da bambino fa il pieno di like

Alessandro Gassmann ha pubblicato su Instagram una foto d'infanzia del figlio Leo, scatenando un’ondata di like e commenti. La causa è il debutto di Leo come concorrente al Festival di Sanremo, dove Gassmann ha espresso il suo sostegno. La foto, che mostra il giovane artista da bambino, ha attirato l’attenzione dei follower, molti dei quali hanno condiviso messaggi di incoraggiamento. La presenza di Leo sul palco rappresenta un momento importante per la famiglia Gassmann.

"Già sapete", scrive l'attore romano su Instagram invitando a votare il figlio in gara tra i big della 76esima edizione del Festival "Oggi inizia @sanremorai .già sapete @leogass.official". Lo scrive Alessandro Gassmann su Instagram iniziando ufficialmente il tifo per il figlio Leo che è tra i Big della 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Proprio nel giorno del suo 61esimo compleanno avrà inizio Sanremo 2026, il terzo per il figlio che quest'anno concorre con il brano "Naturale". Alessandro Gassmann ha condiviso con tutti i fan l'emozione di questo giorno pubblicando una foto di Leo da bambino intento a suonare una chitarra giocattolo.