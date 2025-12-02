Sanremo 2026 la carica dei figli d’arte | Gianni Morandi Alessandro Gassmann e Gigi D’Alessio fanno il tifo

Tutti e tre artisti risolti, senza bagagli ingombranti alle spalle, ma anzi fieri del proprio genitore illustre. Tra le novità della chiacchieratissima sfilza di cantanti del prossimo Festival di Sanremo 2026, presentati domenica scorsa 30 novembre da Carlo Conti al Tg1, ci sono ben tre figli d’arte. Leo Gassmann, cantante e attore è il figlio di Alessandro, LDA (vero nome Luca D’Alessio) è uno dei figli di Gigi, mentre Tredici Pietro (vero nome di Pietro Morandi) ha come padre famoso Gianni. Tutti e tre giovanissimi, Under 30, sono pronti a calcare il palco del Teatro Ariston. I titoli del brani ancora sono top secret e saranno svelati solamente durante la finalissima di Sanremo Giovani, “Sarà Sanremo”, in onda in prima serata su Rai Uno il 14 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo e con alla conduzione Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, la carica dei figli d’arte: Gianni Morandi, Alessandro Gassmann e Gigi D’Alessio fanno il tifo

