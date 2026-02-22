sanremo 2026 premi alla carriera a leali mogol e caterina caselli

Fausto Leali, Caterina Caselli e Mogol riceveranno i premi alla carriera durante il Festival di Sanremo 2026, per il loro contributo alla musica italiana. La decisione deriva dai loro decenni di successi e dal ruolo di protagonisti nel panorama musicale. L’evento si terrà tra le esibizioni dei concorrenti, con i tre artisti pronti a ricevere riconoscimenti ufficiali. La cerimonia si svolgerà nel corso della settimana sanremese, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Fausto Leali, Caterina Caselli e Mogol riceveranno il premio alla carriera nel corso del Festival di Sanremo 2026. A due giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, non si arrestano gli annunci di ospiti che calcheranno il palco del Teatro Ariston nel corso delle cinque serate della kermesse. Come da tradizione, saranno consegnati premi alla carriera a personalità di spicco che hanno fatto la storia della musica italiana e a riceverlo saranno Mogol, Caterina Caselli e Fausto Leali. Il primo ha scritto testi indimenticabili, poi portati al successo da Lucio Battisti. La seconda ha conquistato tutti con la sua Nessuno mi può giudicare e si è inventata discografica, lanciando artisti del calibro di Elisa e Negramaro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

