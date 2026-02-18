Sanremo | Piero Cassano premio alla carriera e appello per un Festival più focalizzato sull’arte e la musica

Piero Cassano ha ricevuto un premio alla carriera a Sanremo, dove ha anche chiesto di mettere più attenzione sull’arte e la musica. La decisione di premiare il musicista nasce dall’esigenza di riscoprire le radici autentiche del festival, spesso oscurate dal clamore mediatico. Cassano ha insistito sulla necessità di valorizzare i veri talenti e di ripensare il Festival come uno spazio dedicato alla creatività, più che all’intrattenimento superficiale. La sua proposta ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e gli spettatori.

Piero Cassano, un premio e la riflessione sul futuro di Sanremo: "Ritrovare l'arte, non solo l'immagine". Piero Cassano, storico fondatore dei Matia Bazar, riceverà un premio alla carriera al Victory Morgana durante il press Golden Gala, in concomitanza con il Festival di Sanremo 2026. Il cantautore genovese, legato al Festival da 21 partecipazioni, ha espresso gratitudine per il riconoscimento e ha sottolineato l'importanza di valorizzare l'arte e la qualità musicale all'interno della kermesse, in un contesto mediatico in rapida evoluzione. Un legame storico con il Festival. La carriera di Piero Cassano è indissolubilmente legata alla storia del Festival di Sanremo.