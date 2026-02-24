Sanremo 2026 | Welo spoilera il suo nuovo singolo in sala stampa

Welo ha condiviso in anticipo un'anteprima del suo prossimo singolo durante la conferenza stampa di Sanremo 2026. Il motivo di questa fuga di notizie è legato al desiderio di coinvolgere i fan e creare attesa intorno al brano. L'artista ha eseguito un frammento in sala stampa, attirando l’attenzione di giornalisti e appassionati. La canzone sarà disponibile nelle prossime settimane, mentre gli ascolti continuano a crescere.

L’autore della sigla di Sanremo 2026, Welo, ha svelato durante la conferenza stampa del primo giorno del Festival una parte del suo nuovo singolo in uscita prossimamente. L’artista, che aveva partecipato a Sanremo Giovani con il brano ‘ Emigrato ‘, pur non avendo vinto la competizione giovanile, è stato comunque scelto da Carlo Conti come jingle ufficiale della 76esima edizione della kermesse musicale. Con una piccola gag organizzata in sala stampa, Welo ha quindi aperto la valigia da ‘emigrato’ che portava con se’. Una valigia che, a detta sua, portava cose direttamente dal futuro. Così ha tirato fuori prima il classico cartellino di Sanremo su cui, scherzando con i giornalisti, ha detto essere scritto il nome del vincitore di quest’anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il cantante leccese Welo, scelto da Carlo Conti per il jingle di Sanremo, in conferenza stampa fa ascoltare una parte della prossima canzone. Assicura di aver portato dei pasticciotti a Carlo Conti e annuncia un festival a scopo benefico a Lecce nella prossima - facebook.com facebook

