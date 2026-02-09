Sanremo 2026 | da Emigrato a jingle festoso Welo riscrive il suo brano su richiesta di Conti

Sanremo 2026 si avvicina e già crea scompiglio. Dopo la richiesta di Carlo Conti, Welo ha riscritto il suo brano “Emigrato”, trasformandolo in un jingle più festoso. La modifica ha diviso il pubblico, tra chi apprezza il cambiamento e chi preferisce la versione originale. La presenza del giovane artista emerso da Sanremo Giovani si fa sentire, e il suo brano ora rappresenta il Festival in modo diverso rispetto al passato.

Sanremo 2026 si prepara ad accogliere una nuova sigla che ha già fatto discutere: Welo, giovane artista emerso da Sanremo Giovani, ha rielaborato il testo del suo brano “Emigrato” su richiesta di Carlo Conti, diventando il nuovo jingle del Festival. La base musicale rimane quella del suo pezzo, ma le parole sono state significativamente modificate, abbandonando toni più cupi per un messaggio più leggero e festoso. La scelta di Welo come autore della sigla è arrivata in modo inaspettato, durante la finale di Sanremo Giovani. Carlo Conti, rivolgendosi direttamente all’artista, aveva lanciato una sorta di sfida: se il brano avesse acquisito una popolarità tale da essere ripetuto dal pubblico come un coro, avrebbe realizzato un jingle personalizzato per il Festival.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sanremo 2026

Welo sarà presente al Festival di Sanremo 2026 come protagonista del jingle ufficiale, anche senza partecipare alle Nuove proposte.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Sanremo 2026: All 30 Artists / Tutti i 30 Cantanti

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Chi è Welo, la voce urban dietro Emigrato: il jingle che farà ballare Sanremo 2026; Chi è Welo, il cantante di Emigrato, jingle ufficiale di Sanremo 2025: testo e significato del brano; Sanremo 2026: svelato il jingle; Tony Pitony sbarca a Sanremo 2026: è lui la vera rivelazione meme dell'anno, ma chi è davvero?.

Sigla Sanremo 2026: da Welo ai flop storici, ecco tutti i braniDa Welo ai flop indimenticabili di Baglioni e Pippo Franco: la classifica delle sigle che hanno fatto la storia del Festival. 105.net

Sanremo 2026: tutto su Welo e la sua Emigrato, il jingle ufficiale del FestivalDopo la proposta nella finale di Sanremo Giovani, è arrivata la conferma: Emigrato di Welo sarà il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026. cosmopolitan.com

Welo, a Sanremo il jingle su chi è costretto a lasciare il Sud. Il rapper salentino e la denuncia sociale di Emigrato. Tra sogni una feat con Fabri Fibra #ANSA facebook