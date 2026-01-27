La sala stampa ha già decretato il suo vincitore di Sanremo 2026 e non ve l’aspettate

La sala stampa ha già espresso le sue preferenze per il vincitore di Sanremo 2026. In questo articolo, vengono analizzati i pareri dei giornalisti e le possibili preferenze, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione. Un approfondimento utile per chi desidera conoscere le tendenze e le opinioni in vista dell’evento musicale.

La sala stampa potrebbe aver già decretato il vincitore, o meglio la vincitrice, di questo Festival di Sanremo 2026. Una prima classifica parziale con la media di tutti i voti, stilata dai giornalisti di diverse testate giornalistiche dopo il primo ascolto, ci ha riservato non poche sorprese. A posizionarsi in prima posizione è Margherita Carducci, conosciuta come Ditonellapiaga. Per lei Sanremo 2026 è il primo Festival in solitaria, dopo averlo già condiviso nel 2022 accanto a Donatella Rettore con il brano tormentone "Chimica". Altro pezzo molto apprezzato, seguendo la media dei voti, è quello di Fulminacci.

