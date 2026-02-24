Sanremo 2026 | un solo cantante tifa per la Juventus All’Ariston è ‘dominio’ Napoli

Un cantante ha scelto di sostenere la Juventus, mentre sul palco dell’Ariston il Napoli domina tra gli artisti in gara. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato reazioni tra il pubblico. La manifestazione, che vede una forte presenza di artisti partenopei, si apre con un’atmosfera carica di passione calcistica. Le esibizioni iniziali mostrano già un chiaro favoritismo verso la squadra del Sud Italia.

Sanremo 2026: un solo cantante tifa per la Juventus. È 'dominio' Napoli tra gli artisti che si esibiranno all'Ariston a a partire da stasera. Mentre l' Allianz Stadium si prepara alla "missione spaziale" contro il Galatasaray, l'attenzione dell'Italia si sposta anche sul palco dell'Ariston. Stasera prende il via il Festival di Sanremo, ma il tifo calcistico tra i protagonisti della kermesse non sorride ai colori bianconeri. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata In un'edizione dominata dalle passioni per le squadre del Sud e della Capitale, la Juventus risulta essere la "grande assente": tra i cantanti in gara, infatti, la sola Patty Pravo sventola la bandiera della Vecchia Signora.