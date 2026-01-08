Max Pezzali sarà a Sanremo 2026 ma non all’Ariston ecco cosa farà l’ex cantante degli 883 i fan sognano la reunion con Repetto

Max Pezzali parteciperà a Sanremo 2026, ma non salirà sul palco dell’Ariston. L’ex cantante degli 883 sarà presente in una forma diversa, coinvolto in iniziative collaterali che non prevedono la partecipazione in gara. La sua presenza ha suscitato interesse tra i fan, che sperano in una reunion con Repetto. Questa nuova occasione conferma l’importanza di Pezzali nel panorama musicale italiano, anche al di fuori del contesto ufficiale del festival.

Il Festival di Sanremo 2026 si arricchisce di un protagonista d’eccezione, ma per vederlo non bisognerà guardare verso il palco del Teatro Ariston, bensì verso l’orizzonte. Carlo Conti ha infatti annunciato che Max Pezzali sarà il cuore pulsante degli eventi collaterali della kermesse, trasformandosi nel “comandante” della grande nave da crociera che ogni anno attracca davanti alla costa ligure per ospitare i palchi esterni del Festival. L’ex leader degli 883 non sarà un semplice ospite di passaggio, ma il filo conduttore di cinque serate a tema. Ogni appuntamento sarà una vera e propria festa dedicata all’universo narrativo creato da Pezzali in oltre trent’anni di carriera. 🔗 Leggi su Cultweb.it

