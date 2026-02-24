Sanremo 2026 stasera incontro tra Sandokan | arriva Kabir Bedi

Kabir Bedi si presenta a Sanremo 2026 per incontrare Can Yaman, noto ai fan come Sandokan, che ha interpretato nel recente passato. La presenza dell’attore indiano, protagonista di molte serie tv, deriva dalla sua lunga carriera cinematografica e televisiva. La scena si svolge sul palco dell’Ariston, dove i due attori si scambiano parole e ricordi legati al personaggio iconico. La loro conversazione cattura l’attenzione del pubblico presente e di chi segue l’evento in tv.

Il Festival di Sanremo 2026 parte nel segno di Sandokan. Questa sera, con Carlo Conti e Laura Pausini, sul palco dell’Ariston ci sarà Can Yaman, per il pubblico italiano e di Rai 1 ormai ribattezzato Sandokan, che incontrerà colui che ha dato vita in TV all’iconico personaggio: Kabir Bedi. Nel corso della conferenza stampa della prima serata del Festival, Carlo Conti ha infatti spoilerato all’attore turco la sorpresa che l’attende questa sera: incontrerà l’attore indiano che nel 1976 rese celebre Sandokan in uno degli sceneggiati più famosi. Dopo quasi cinquant’anni, la Rai lo ha riportato sul piccolo schermo lo scorso dicembre, con un successo di ascolti forse inimmaginabile, anche se con un andamento calante nel corso delle quattro puntate trasmesse: partito al 32. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

