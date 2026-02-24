Sanremo 2026 Can Yaman sul palco con Kabir Bedi | Carrambata tra i due Sandokan

Can Yaman ha partecipato a Sanremo 2026 perché ha condiviso il palco con Kabir Bedi. Durante l’evento, i due attori hanno scherzato sulla loro somiglianza come i personaggi di Sandokan. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha creato un momento di allegria tra il pubblico. La presenza di Yaman e Bedi ha portato un tocco di nostalgia e divertimento alla serata di apertura del festival. La serata prosegue con altre esibizioni e interventi.

L’attesa sta per finire: questa sera è in programma la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Affiancato da Laura Pausini e dal co-conduttore di serata Can Yaman, Carlo Conti darà il via alla settantaseiesima edizione della kermesse canora. La conferenza stampa di presentazione si è aperta con il ricordo dei tre anni dalla morte di Maurizio Costanzo: “Vorrei ricordare un grande uomo di tv, il vostro collega Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio di 3 anni fa. Credo sia doveroso ricordarlo tutti insieme”. “Mi sono preparato non pensandoci” ha spiegato Can Yaman a proposito del suo esordio all’Ariston: “Fino ad oggi non ho pensato a nulla, perché altrimenti mi sarei emozionato troppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Can Yaman ha dichiarato che la sua partecipazione a Sanremo nasce dall'interesse per una nuova esperienza, motivata dall'invito di Carlo.

