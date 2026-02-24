Sanremo 2026 Can Yaman sul palco con Kabir Bedi Conti | Carrambata tra Sandokan Pucci? Non vuol venire

Can Yaman partecipa a Sanremo 2026 come ospite, portando sul palco anche Kabir Bedi, suo collega e attore storico. La presenza di Bedi, conosciuto per il ruolo di Sandokan, crea un collegamento diretto tra passato e presente del festival. Conti annuncia che il pubblico assisterà a una “carrambata” tra i due attori, mentre Pucci non è ancora convinto a partecipare. La serata si prepara a partire con una grande attesa.

L’attesa sta per finire: questa sera è in programma la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Affiancato da Laura Pausini e dal co-conduttore di serata Can Yaman, Carlo Conti darà il via alla settantaseiesima edizione della kermesse canora. La conferenza stampa di presentazione si è aperta con il ricordo dei tre anni dalla morte di Maurizio Costanzo: “Vorrei ricordare un grande uomo di tv, il vostro collega Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio di 3 anni fa. Credo sia doveroso ricordarlo tutti insieme”. "Mi piaceva chiudere questo ciclo con meravigliosi compagni di viaggio", la sottolineatura di Conti prima di rispondere alle domande dei giornalisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo 2026, Can Yaman sul palco con Kabir Bedi: "Carrambata tra i due Sandokan"Can Yaman ha partecipato a Sanremo 2026 perché ha condiviso il palco con Kabir Bedi.

Can Yaman: "Sanremo è una cosa nuova, spero che Carlo mi aiuti". E sul palco arriva Kabir BediCan Yaman ha dichiarato che la sua partecipazione a Sanremo nasce dall’interesse per una nuova esperienza, motivata dall’invito di Carlo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Can Yaman, dalla Malesia al Teatro Ariston per la conduzione della prima serata; Tutto (ma proprio tutto) su Can Yaman a Sanremo; quando arriva, dove alloggia, cosa chiede di avere in camera; Can Yaman a Sanremo, hotel segreto e richieste 'speciali' tra noci pecan e caffè; Sanremo 2026, Can Yaman debutta come co-conduttore: ma chi lo veste?.

Sanremo 2026, Carlo Conti scherza con Can Yaman: «Sull'abbronzatura mi batte». Olly a sorpresa sul palcoÈ tutto pronto. Oggi, martedì 24 febbraio, parte ufficialmente il Festival di Sanremo, edizione numero 76. Le notizie di oggi in tempo reale. ilmessaggero.it

Sanremo 2026, Can Yaman in conferenza stampa: l'attore incontra Kabir Bedi questa sera, poi elogia PausiniCan Yaman in conferenza stampa per il Festiva di Sanremo. Carrambata con l'incontro con Kabir Bedi poi l'attore turco svela una nuova serie tv in produzione ed elogia Laura Pausini. comingsoon.it

Festival di Sanremo: stasera all'Ariston Can Yaman e Kabir Bedi. Ecco l' #ordine di #uscita dei 30 big di Francesco Fredella #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com

Can Yaman, co-conduttore della prima serata di Sanremo, torna a parlare del suo arresto in Turchia chiarendo nettamente la sua posizione #sanremo2026 #canyaman #turchia #fiction - facebook.com facebook