Sanremo 2026 si apre con due genovesi | prima il ritorno di Olly poi Sayf in gara

Il vincitore della scorsa edizione del festival si è esibito nuovamente in "Balorda nostalgia": "Ripartiamo da dove eravamo rimasti" ha detto il presentatore Carlo Conti Sorpresa alla serata inaugurale del 76esimo Festival di Sanremo, che si è aperta con la voce del genovese Olly. Sul palco dell’Ariston la prima canzone è stata “Balorda nostalgia”, il brano vincitore della scorsa edizione della kermesse. A un anno dal trionfo, Olly è tornato a esibirsi con il suo successo per “ripartire da dove eravamo rimasti”, come ha sottolineato il presentatore Carlo Conti. L’artista ha coinvolto il pubblico, facendolo cantare e scendendo persino in platea. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ciak si canta, la voce di Pippo Baudo apre il Festival di Sanremo. Poi subito OllyPippo Baudo ha aperto il Festival di Sanremo con la sua voce, attirando l’attenzione di tutti.

ANGELINA MANGO a sorpresa sul palco con OLLY in duetto Per due come noi: Mi siete mancati

Sanremo 2026 si apre con un omaggio a Pippo Baudo: quanti figli ha avuto e quanti festival ha condotto?Pippo Baudo e il Festival di Sanremo, un legame lungo tredici edizioni: dagli esordi del 1968 alle rivoluzioni che hanno cambiato per sempre struttura e linguaggio della kermesse. greenme.it

Sanremo 2026, l'omaggio a Peppe Vessicchio: grande emozione all'AristonL’omaggio di Sanremo 2026 a Peppe Vessicchio: musica, emozione e ricordi sul palco dell’Ariston, tra applausi commossi e lo sguardo emozionato di Laura Pausini. notizie.it

