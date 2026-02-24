sanremo 2026 si apre con olly e la sua balorda nostalgia

Olly ha scelto di aprire il Festival di Sanremo 2026 interpretando dal palco dell’Ariston il brano Balorda nostalgia, vincitore dell’anno scorso. La sua performance ha attirato subito l’attenzione del pubblico e dei media, grazie a un’esibizione intensa e coinvolgente. La scelta di riproporre il pezzo vincitore ha suscitato molte discussioni tra gli spettatori, che hanno commentato con entusiasmo la sua presenza. La serata prosegue con altri artisti pronti a salire sul palco.

Olly apre il Festival di Sanremo 2026 interpretando sul palco dell’Ariston Balorda nostalgia, pezzo vincitore della scorsa edizione. Olly apre il Festival di Sanremo 2026 interpretando sul palco dell’Ariston Balorda nostalgia, pezzo vincitore della scorsa edizione. Accompagnato dalla sua band, il cantautore ligure è tornato sul palco che lo ha consacrato il febbraio dello scorso anno. Salutato da Carlo Conti, che ricorda il successo degli ultimi mesi, a colpi di sold out e di certificazioni, e i tre concerti già esauriti allo stadio Ferraris di Genova la prossima estate. Scopriremo nelle prossime cinque serate chi sarà il successore ad aggiudicarsi il primo posto della kermesse. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sanremo, Olly è tornato al Festival e riconquista con la sua “Balorda nostalgia”Olly torna al Festival di Sanremo dopo aver vinto lo scorso anno, portando sul palco la sua canzone “Balorda nostalgia”.

Sanremo 2026, Olly torna al Festival: un anno dalla vittoria con ‘Balorda nostalgia’Olly torna a partecipare al Festival di Sanremo dopo aver vinto lo scorso anno con ‘Balorda nostalgia’.

Olly: Balorda Nostalgia a Roma

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Sanremo 2026: ecco come funzionano le giurie e come verrà scelto il vincitore; Sanremo 2026, gli artisti, gli ospiti e il programma della prima serata; Festival di Sanremo 2026, quando inizia, scaletta, ospiti, cantanti in gara e meccanismo di voto.

Sanremo 2026 si apre con un omaggio a Pippo Baudo: quanti figli ha avuto e quanti festival ha condotto?Pippo Baudo e il Festival di Sanremo, un legame lungo tredici edizioni: dagli esordi del 1968 alle rivoluzioni che hanno cambiato per sempre struttura e linguaggio della kermesse. greenme.it

Sanremo 2026, la diretta della prima serata: la voce di Pippo Baudo apre il Festival. Fine prevista all’1.25. Dalla signora Gianna di 105 anni a Tiziano Ferro, ecco cosa ...L’attesa è finita, si alza il sipario. Questa sera, al teatro Ariston, comincia il 76esimo Festival della Canzone Italiana. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, tiene le redini della kermess ... ilfattoquotidiano.it

SANREMO | "Buonasera, benvenuti al festival della canzone italiana, benvenuti al festival di Sanremo". L'edizione 2026 si apre con la voce di Pippo Baudo, e tutto l'Ariston ritma "Pippo, Pippo". "È il primo festival senza di lui, è doveroso dedicarlo a lui, dice Ca - facebook.com facebook

#Sanremo, la scaletta: apre #Olly, #Ferro alle 22.30, i due #Sandokan tardi #Sanremo2026 x.com