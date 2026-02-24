Sanremo 2026 scaletta ospiti co-conduttori della prima serata | grande attesa per Can Yaman e Tiziano Ferro

Can Yaman e Tiziano Ferro sono stati scelti come ospiti principali per la prima serata di Sanremo 2026, attirando molta attenzione tra il pubblico. La decisione di coinvolgerli deriva dalla volontà di portare energia e varietà alla manifestazione. Alla conferenza di presentazione hanno partecipato anche il direttore artistico e alcuni volti noti del festival, che hanno condiviso dettagli sulla scaletta e sugli altri ospiti. La serata si preannuncia ricca di sorprese e collaborazioni.

La tradizionale conferenza che precede la prima di Sanremo 2026, ha visto insieme al direttore artistico, Carlo Conti, la presenza del conduttore del DopoFestival, Nicola Savino ed i tre volti di PrimaFestival: Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Carlo Conti ha aperto la conferenza ricordando Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023: “Mi sembrava doveroso ricordarlo”, per poi presentare Can Yaman: “Sull’abbronzatura non mi batte”. L’attore turco, primo co-conduttore a poche ore dal Festival ha raccontato come sta vivendo i momenti che lo separano dall’arrivo sul palco del Teatro Ariston: “ MI sono preparato non pensando, sennò mi emozionavo troppo, ero impegnatissimo a girare una serie in Spagna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Can Yaman, Tiziano Ferro e Olly partecipano alla prima serata di Sanremo 2026, portando un'energia diversa sul palco.

Il Festival di Sanremo 2026 si apre con un grande spettacolo, dopo che la scaletta è stata definita e le prove sono state completate.

