SANREMO 2026 SCALETTA PRIMA SERATA | BIG OSPITI CO-CONDUTTORI E OMAGGI

Il Festival di Sanremo 2026 si apre con un grande spettacolo, dopo che la scaletta è stata definita e le prove sono state completate. La serata vede la partecipazione di alcuni dei più noti artisti italiani, tra cui i big del festival, e ospiti speciali pronti a coinvolgere il pubblico. Carlo Conti e Laura Pausini conducono la prima serata, mentre sul palco vengono omaggiati i grandi classici della musica italiana. La serata si conclude con una performance che attende il pubblico.

Tutto pronto per l’apertura della 76° edizione del Festival di Sanremo su Rai1. Al timone ritroviamo il direttore artistico e conduttore Carlo Conti affiancato da Laura Pausini. Co-conduttore della prima serata è Can Yaman, il protagonista del nuovo Sandokan di Rai1. Primo superospite sarà Tiziano Ferro che festeggerà i 25 anni della sua prima hit Xdono e il suo nuovo album Sono un grande. Sul palco ci sarà anche la signora Gianna Pratesi di 105 anni per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Nella prima serata è previsto l’ascolto di tutte le 30 canzoni in gara dei Big. Vota la giuria della sala stampa, tv e web. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: cantanti, ospiti e orari

Scaletta prima serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e voto (martedì 24 febbraio)

SANREMO 2026: OSPITI CONFERMATI E ATTESI

