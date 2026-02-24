Sanremo 2026 Repupplica invece di Repubblica | il web si scatena durante il momento di Gianna Pratesi

Il nome “Repupplica” appare sulla schermata dell'Ariston, causando polemiche tra il pubblico online. La causa risiede in un errore di battitura durante la grafica dell’evento, che ha attirato l’attenzione degli spettatori. Il momento, che avrebbe dovuto rendere omaggio a Gianna Pratesi, si è trasformato in uno spunto di discussione sui social. La confusione ha portato a commenti ironici e battute, mentre i fan cercano di capire come sia potuto succedere.

Uno dei momenti più toccanti della prima serata del Festival si è trasformato, involontariamente, in uno dei più commentati sui social: durante l'omaggio a Gianna Pratesi, una vistosa grafica proiettata sul maxischermo dell'Ariston recitava "Repupplica" invece di "Repubblica". Il web, naturalmente, non ha lasciato passare nulla. La Rai e la REPUPPLICA #Sanremo2026 pic.twitter.com0ShxGRAGru — Ti odio bene (@tiodiobene) February 24, 2026 Difficile immaginare un contesto meno adatto a una svista tipografica. Sul palco dell'Ariston era seduta Gianna Capaldi Pratesi, 105 anni, una delle prime donne a votare in Italia nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quello che pose fine alla monarchia e aprì le porte alla Repubblica italiana.