Sanremo il ‘disturbatore’ Paolini irrompe al Tg1 | Conti bisex E lui risponde…

Gabriele Paolini ha interrotto il Tg1 con un'affermazione provocatoria, accusando Conti di essere bisessuale. La sua irruzione ha causato scompiglio in diretta, sorprendendo spettatori e giornalisti. Paolini ha agitato uno striscione e si è avvicinato al microfono, creando un momento di tensione. La redazione ha subito preso misure per contenere l'episodio, che si è concluso con l'intervento delle forze dell'ordine. La scena ha attirato l'attenzione sui rischi di azioni improvvise in diretta.

(Adnkronos) – Irruzione del disturbatore Gabriele Paolini nel bel mezzo del Tg1 a pochi minuti dall'inizio del festival di Sanremo 2026. Durante un collegamento con l'inviato a Palazzo Chigi, si è sentita improvvisamente una voce fuori campo urlare: "Paolini dice Carlo Conti bisessuale", e la voce era quella ben nota del 'disturbatore' Gabriele Paolini. La conduttrice del telegiornale, Laura Chimenti, ha subito interrotto il collegamento visibilmente contrariata. "E' il solito disturbatore", ha detto, passando poi ad un altro servizio. Il collegamento con Francesco Maesano da Palazzo Chigi è poi andato in onda successivamente senza ulteriori incidenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

SANREMO 2026: CARLO CONTI IRROMPE AL TG1 PER UN GRANDE ANNUNCIOSanremo 2026 si avvicina e il rapporto tra il Festival e il Tg1 si rafforza.

SANREMO 2026: CONTI IRROMPE AL TG1 PER ANNUNCIARE UNO DEI CO-CONDUTTORICarlo Conti torna in tv per annunciare uno dei co-conduttori di Sanremo 2026.

