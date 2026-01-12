Sanremo 2026 Laura Pausini sarà co-conduttrice | l' annuncio di Carlo Conti al TG1

Sanremo 2026 vedrà la partecipazione di Laura Pausini come co-conduttrice, annuncia Carlo Conti durante il TG1. La presenza della nota cantante italiana si unisce alla tradizione del festival, offrendo un nuovo elemento di interesse per l'edizione di quest’anno. Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo nella storia del festival, consolidando il legame tra la musica italiana e uno degli eventi più rappresentativi del panorama culturale nazionale.

Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti nella conduzione di Sanremo 2026. L'annuncio è stato dato dallo stesso direttore artistico e conduttore, Carlo Conti

