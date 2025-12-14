Sanremo una targa per ' balorda nostalgia' del genovese Olly

A Sanremo è stata inaugurata una targa sulla ‘walk of fame’ di via Matteotti dedicata a Olly, cantautore genovese e vincitore dell’ultima edizione del Festival con il brano ‘Balorda Nostalgia’. L'omaggio celebra il successo e il talento dell'artista, riconoscendolo tra i protagonisti della scena musicale italiana.

A Sanremo, sulla ‘walk of fame’ di via Matteotti, è stata posata una targa dedicata a Olly, cantautore genovese vincitore dell'ultima edizione del Festival con il brano ‘Balorda Nostalgia’. Alla cerimonia hanno partecipato Carlo Conti, direttore artistico e conduttore dell'edizione 2026, il. Genovatoday.it

