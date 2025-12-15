Sanremo 2026 Leo Gassmann in gara con Naturale
Leo Gassmann torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano
Leo Gassmann sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano dal titolo Naturale. Leo Gassmann sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 che si terrà dal 24 al 28 febbraio con Naturale. Il cantautore nasce a Roma il 22 novembre del 1998, una famiglia di artisti e un cognome impegnativo. All’età di 9 anni entra all’Accademia di Santa Cecilia e studia chitarra classica e solfeggio per 5 anni. Nel 2020 vince la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Vai bene così, confermando le sue doti da cantautore e grande maturità e intensità di interpretazione nonostante la sua giovane età. Spettacolo.eu
Leo Gassmann presenta Naturale
Sanremo 2026, svelati i titoli delle canzoni: l’elenco completo dei cantanti - Ecco l’elenco completo dei cantanti e dei brani presentati per il Festival. superguidatv.it
Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei Big e la finalissima dei giovani: l'appuntamento su Rai1 - Sanremo 2026 è in programma dal 24 al 28 febbraio dell'anno prossimo, ma, di fatto, il Festival comincia già stasera. ilmessaggero.it
UBI MAIOR Uno spettacolo teatrale intenso e coinvolgente, dove la parola è protagonista. Con Leo Gassmann sul palco a Cesano, prima di volare a Sanremo. Il debutto a teatro di Leo Gassman, accanto alla madre, Sabrina Knaflitz, è un progetto che affront - facebook.com facebook
Festival Sanremo 2026, ecco il cast al completo con tutti i cantanti Big: da Arisa a Brancale a Gassmann, da Nigiotti a Levante a D'amico x.com