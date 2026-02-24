Sanremo 2026 Max Pezzali e la villetta in cui ha preparato la sua nuova esperienza al Festival

Max Pezzali ha scelto una villetta vicino al mare per preparare la sua partecipazione a Sanremo 2026, attirando l'attenzione con la sua decisione di isolarsi dal trambusto della città. La casa, circondata da pini e con una vista panoramica sull’orizzonte, gli permette di concentrarsi sulla musica lontano dai rumori quotidiani. Questa scelta riflette il suo desiderio di vivere un’esperienza più intima e personale prima di salire sul palco dell’Ariston.

Il fondatore degli 883, dopo essersi esibito due volte sul palco più temuto d'Italia, sarà protagonista di uno show che promette spettacolo Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione e ancora oggi sono tra le preferite da chi ama la musica pop italiana: Max Pezzali è uno dei cantautori più apprezzati degli ultimi decenni e quest'anno vedrà il Festival di Sanremo da una prospettiva del tutto diversa. Il cantante di Pavia che ha partecipato alla kermesse due volte, la prima nel 1995 con gli 883 cantando "Senza averti qui" e la seconda nel 2011 come solista con il brano "Il mio secondo tempo", per la 76esima edizione ha deciso di non entrare nel teatro più amato e temuto d'Italia, ma di salire su una nave.

Festival di Sanremo 2026: Max Pezzali primo ospiteIl Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, giunto alla sua 76ª edizione.

Sanremo 2026 si arricchisce del primo grande ospite: Max Pezzali.

Sanremo 2026 Max Pezzali ospite fisso, la reazione di Mauro Repetto Reunion degli 883

