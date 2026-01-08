Sanremo 2026 Max Pezzali è il primo super ospite del Festival

Sanremo 2026 si arricchisce del primo grande ospite: Max Pezzali. L’artista sarà presente durante tutte e cinque le serate del festival, esibendosi dal palco della nave da crociera ormeggiata di fronte alla città dei fiori. Con il suo progetto Max Forever – The Party Boat, Pezzali porterà sul palco la sua musica in un contesto innovativo, offrendo un’esperienza musicale unica nel rispetto delle tradizioni del festival.

Carlo Conti ha annunciato il primo super ospite del Festival di Sanremo 2026. Max Pezzali animerà le cinque sere dal palco della nave da crociera ancorata di fronte alla città dei fiori per tutta la durata della manifestazione con il suo progetto Max Forever – The Party Boat. «Di solito su quel palco di alternavano diversi artisti, ma quest’anno ci sarà un unico grande nome che ogni sera farà festa con la sua musica, energia, allegria», ha spiegato il direttore artistico e conduttore della 76esima edizione al Tg1. «È amatissimo da tutte le generazioni, porterà sicuramente una ciliegina sulla torta che si sta preparando». 🔗 Leggi su Lettera43.it

