Festival di Sanremo 2026 | Max Pezzali primo ospite
Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, giunto alla sua 76ª edizione. La manifestazione si avvicina con l’annuncio del primo ospite, Max Pezzali. L’evento rappresenta un appuntamento importante nel panorama musicale italiano, offrendo ogni anno un’occasione di confronto e spettacolo. Di seguito, tutte le informazioni principali sulla kermesse e sui protagonisti di questa edizione.
Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Max Pezzali come super ospite: “Ogni sera farà festa” - Carlo Conti annuncia al Tg1 Max Pezzali come super ospite di Sanremo 2026: "Sulla nave che attracca a Sanremo ci sarà lui ogni sera" ... fanpage.it
Carlo Conti, 'Max Pezzali ospite fisso a Sanremo dal palco della nave' - Max Pezzali ospite del Festival di Sanremo 2026, dal palco della nave ancorata davanti alla città dei fiori: lo ha annunciato Carlo Conti in collegamento con il Tg1 delle 20. ansa.it
Max Pezzali ospite fisso del Festival di Sanremo 2026 - «Sono qui per una notizia» – inizia così l’annuncio di Carlo Conti al TG1 delle 20 sul prossimo Festival di Sanremo 2026. superguidatv.it
L’artista lucana si prepara al ritorno al Festival di Sanremo, dove porterà Magica favola. E intanto racconta del lavoro su se stessa, e che le ha insegnato a convivere con la solitudine x.com
Nasce #Sanremo+, nuovo spin-off del Festival di Sanremo #musica #festival #sanremo #fblifestyle - facebook.com facebook
