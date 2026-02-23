La Russa vuole Andrea Pucci a Sanremo 2026 appello a Carlo Conti per una sorpresa per l' ingiusta sofferenza

La richiesta di La Russa a Carlo Conti nasce dalla rinuncia di Andrea Pucci a partecipare a Sanremo 2026, a causa di un problema di salute. Il presidente del Senato chiede di includere il comico nel cast come “sorpresa” per compensare il disagio subito. Ricorda che Pucci si è trovato costretto a rinunciare, e spera che il conduttore possa organizzare qualcosa di speciale. La proposta resta in attesa di una risposta concreta.

La polemica sulla presenza del comico Andrea Pucci al Festival di Sanremo, poi ritirata dallo stesso, non si è ancora esaurita. Alla vigilia del festival, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha postato sui social un video nel quale auspica un nuovo invito sul palco dell’Ariston per il comico. La Russa si aspettta “una sorpresa” che ripaghi “l’ingiusta sofferenza e l’ingiusto obbligo alla rinuncia” dice. L’appello di La Russa a Carlo Conti Attraverso un video pubblicato sui social, il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato le dichiarazioni di Carlo Conti, che si era detto “stupito dal putiferio” nato intorno all’invito di Pucci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

