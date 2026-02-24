Sanremo 2026 diventa un caso di Stato? La Russa invoca una presenza riparatoria di Pucci e Bizzarri sbotta | Non abbiamo più speranze

La tensione per il Festival di Sanremo 2026 cresce dopo che La Russa ha chiesto una presenza riparatoria di Pucci e Bizzarri si è infuriato, affermando di aver perso ogni speranza. La disputa nasce dal dibattito sulle scelte artistiche e sulla gestione dell’evento, che coinvolge politici e artisti. La discussione si fa più accesa e mette in dubbio il futuro della manifestazione, già sotto i riflettori prima ancora di iniziare.

Il Festival di Sanremo 2026 non è ancora iniziato e già si trova al centro di uno scontro che va ben oltre la musica. Protagonisti di questa nuova puntata: il presidente del Senato Ignazio La Russa, il comico genovese Luca Bizzarri e il nome che ha fatto tremare il palco dell’Ariston prima ancora di salirci, quello di Andrea Pucci. Tutto è cominciato quando il direttore artistico e conduttore del Festival, Carlo Conti, aveva annunciato Andrea Pucci come co-conduttore della serata di giovedì 26 febbraio. La scelta aveva immediatamente scatenato un’ondata di polemiche sui social e fuori: Pucci era noto al grande pubblico non solo per la sua carriera comica, ma anche per una serie di post in cui derideva la leader del Pd Elly Schlein e festeggiava i risultati elettorali del centrodestra. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Sanremo, l’appello di La Russa a Conti: “Garantire presenza riparatoria di Pucci”Ignazio La Russa ha chiesto a Conti di assicurare la presenza riparatoria di Pucci durante il Festival di Sanremo 2026.

Sanremo, l’appello di La Russa al conduttore: su Pucci mi aspetto una sorpresa riparatoria. Ci sono tanti modi per farlo, Conti ne trovi uno (video)La Russa ha chiesto al conduttore di sorprendere Pucci con un gesto riparatorio, dopo le tensioni emerse in vista di Sanremo.

