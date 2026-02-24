Sanremo 2026 l' omaggio di Tommaso Paradiso a One Piece che quasi nessuno ha notato

Tommaso Paradiso ha scelto di indossare un guanto decorato con la bandiera dei pirati di One Piece sul green carpet di Sanremo 2026, suscitando sorpresa tra i presenti. L’elemento insolito ha catturato l’attenzione di pochi, mentre molti hanno continuato a scattare foto e scambiare commenti sulla manifestazione. La sua scelta ha lasciato spazio a molte interpretazioni, ma nessuno si aspettava un dettaglio così evidente in un evento così importante.

Sul green carpet dell'edizione 2026 di Sanremo, Tommaso Paradiso ha attirato l'attenzione con un accessorio inaspettato: un guanto decorato con la bandiera dei pirati di One Piece. La bandiera di One Piece arriva a Sanremo grazie a Tommaso Paradiso, che sul green carpet sfoggia un guanto personalizzato con il Jolly Roger di Luffy. Un gesto pop, coerente e tutt'altro che casuale, che racconta una passione autentica. Il dettaglio di One Piece sul green carpet: cosa ha mostrato Tommaso Paradiso La bandiera di One Piece non è più soltanto un'icona del manga di Eiichiro Oda. Negli ultimi anni il Jolly Roger della ciurma di Monkey D.