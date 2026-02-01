Jujutsu Kaisen 3 e il cameo segreto che quasi nessuno ha notato nell' episodio che ricorda Fight Club
La terza stagione di Jujutsu Kaisen si fa notare anche per un cameo nascosto che pochissimi hanno notato. Nell’ultimo episodio, un dettaglio visivo ricorda molto Fight Club e lascia intendere che ci siano ancora sorprese dietro le quinte della serie, anche per gli appassionati più attenti.
La terza stagione di Jujutsu Kaisen sta alzando ulteriormente l'asticella tecnica e narrativa della storia, ma oltre a combattimenti e tragedie, MAPPA si sta divertendo a disseminare piccoli segreti visivi che premiano gli spettatori più attenti. Nel nuovo episodio di Jujutsu Kaisen 3, MAPPA inserisce un cameo che sembra proprio un Easter Egg: il celebre "gatto con un occhio" che rappresenta Gege Akutami. Un dettaglio ironico che conferma la cura maniacale della serie. Il gatto con un occhio: quando l'autore entra in scena senza farsi notare Chi segue Jujutsu Kaisen sa bene che il suo autore Gege Akutami ama giocare con la propria immagine pubblica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
