La terza stagione di Jujutsu Kaisen si fa notare anche per un cameo nascosto che pochissimi hanno notato. Nell’ultimo episodio, un dettaglio visivo ricorda molto Fight Club e lascia intendere che ci siano ancora sorprese dietro le quinte della serie, anche per gli appassionati più attenti.

La terza stagione di Jujutsu Kaisen sta alzando ulteriormente l'asticella tecnica e narrativa della storia, ma oltre a combattimenti e tragedie, MAPPA si sta divertendo a disseminare piccoli segreti visivi che premiano gli spettatori più attenti. Nel nuovo episodio di Jujutsu Kaisen 3, MAPPA inserisce un cameo che sembra proprio un Easter Egg: il celebre "gatto con un occhio" che rappresenta Gege Akutami. Un dettaglio ironico che conferma la cura maniacale della serie. Il gatto con un occhio: quando l'autore entra in scena senza farsi notare Chi segue Jujutsu Kaisen sa bene che il suo autore Gege Akutami ama giocare con la propria immagine pubblica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jujutsu Kaisen 3 e il cameo segreto che (quasi) nessuno ha notato nell'episodio che ricorda Fight Club

Approfondimenti su Jujutsu Kaisen 3

