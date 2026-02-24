Sanremo 2026 l’indiscrezione sui cachet di Carlo Conti e Laura Pausini | quanto guadagnano

Il cachet di Carlo Conti e Laura Pausini ha attirato l’attenzione perché la loro presenza al Festival di Sanremo 2026 è stata confermata da fonti vicine all’organizzazione. La causa riguarda le trattative salariali, che sono state al centro di discussioni tra gli organizzatori e i due conduttori. Conti e Pausini riceveranno rispettivamente somme significative per la loro partecipazione, che coinvolgono anche bonus legati agli ascolti. La loro presenza si conferma uno degli aspetti più attesi dell’evento.

Mancano poche ore al debutto del Festival di Sanremo 2026 e, come da tradizione, l’attenzione non è rivolta soltanto agli artisti in gara. Alla vigilia della prima serata, in programma il 24 febbraio, il clima attorno al Teatro Ariston si scalda anche per un altro motivo: i compensi di conduttori e co-conduttori che animeranno la kermesse fino alla finalissima del 28 febbraio, quando verrà proclamato il vincitore. Le cifre ufficiali non sono state diffuse dalla Rai, ma le indiscrezioni e il confronto con le passate edizioni consentono di delineare un quadro piuttosto preciso. Al centro dell’attenzione c’è il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, chiamato a guidare l’edizione 2026 del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Carlo Conti, Laura Pausini e i 30 big di Sanremo 2026 andranno dal Presidente Mattarella. L'annuncio del conduttore sui socialCarlo Conti, Laura Pausini e gli altri 30 big in gara a Sanremo 2026 si preparano a fare il primo passo ufficiale.

Laura Pausini affianca Carlo Conti a Sanremo 2026Per il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1, si annuncia una collaborazione di rilievo: Laura Pausini affiancherà Carlo Conti nella conduzione delle cinque serate.

